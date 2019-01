Paris

Das Gesicht ist eingefallen, der Hals dürr, das Dekolleté knochig: Die Bilder von Céline Dion bei der Pariser Fashion Week haben ihre Fans geschockt. In den sozialen Netzwerken teilen sie dem Superstar ihre Sorge mit. „Was ist mit dir passiert? Du bist zu dünn!!!“, schreibt eine Userin.

In einem Interview mit der britischen Zeitung „The Sun“ äußert sich die Sängerin zu ihrem neuen Look. „Wer meinen Style mag, kann gern auf mich zukommen. Wem es nicht gefällt, der sollte mich einfach in Ruhe lassen.“ Die 50-Jährige gibt sich selbstbewusst: „Man kann nicht allen Leuten gefallen.“ Das sind klare Worte.

Hinter ihrem neuen Style steckt auch ein neuer Mann. Seit zwei Jahren sieht man Dion regelmäßig an der Seite ihres Tänzers Pepe Munoz. Medien spekulierten über eine Liebschaft der beiden, doch die weist die Sängerin entschieden zurück. „Wir sind beste Freunde. Natürlich umarmen wir uns, halten Händchen und gehen aus“, sagte Dion am Dienstag in einem Interview des britischen Senders ITV. Aber: „Ich bin Single.“

Doch Munoz berät sie in Style-Fragen und hätte ihr den Mut zu dem neuen, gewagten Look gegeben, sagt sie „The Sun“.

Céline Dion trauert noch um ihren verstorbenen Ehemann

Trotz all der Neuerungen in ihrem Leben trauere Céline Dion noch immer um ihren vor drei Jahren verstorbenen Mann. Er sei „der beste Mann der Welt“ gewesen, sagte Dion dem britischen Blatt. Rene Angelil hatte mit 73 Jahren den Kampf gegen den Krebs verloren.

Den Gerüchten um ihren jungen „Boytoy“ sieht die kanadische Musikerin gelassen entgegen. „Ich habe nichts dagegen, weil er gut aussehend ist und er mein bester Freund ist“, so Dion in dem Interview.

Von RND/mat