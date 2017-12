Magnolie vor dem Weißen Haus droht die Kettensäge

Washington. Die Magnolie ist weltberühmt, sie hat es sogar einmal auf einen 20-Dollar-Schein geschafft. Wer allerdings künftig vom südlichen Rasen auf das Weiße Haus schaut, dem könnte im Bild etwas fehlen. Der Baum soll nach CNN-Angaben dieser Tage gefällt werden. Der Grund: Er schwächelt altersbedingt und wird schon seit Längerem künstlich gestützt. „Ohne die aufwendige Befestigung wäre der Baum schon vor Jahren umgefallen“, steht CNN zufolge in bislang unveröffentlichten Dokumenten zum Thema. Mitarbeiter des Weißen Hauses hätten die Sorge, dass der Baum umfällt, wenn der Präsidenten-Hubschrauber in der Nähe abhebt. Experten hatten die Magnolie in den vergangenen Monaten wiederholt untersucht und nach möglichen Wegen zur Rettung des riesigen Baumes gesucht – vergebens.

Es soll eine neue Magnolie gepflanzt werden

Jetzt solle das mehrere Meter hohe Gewächs auf Anweisung der First Lady Melania Trump zurückgeschnitten und eventuell in kleinen Teilen erhalten werden, berichteten US-Medien. „Sie hat darum gebeten, das Holz aufzuheben und Setzlinge bereitzuhalten, sollte es eine Möglichkeit geben, eine neue Magnolie in dem Bereich zu pflanzen“, wurde ihre Sprecherin Stephanie Grisham zitiert.

Die Magnolie wurde 1835 vom damaligen US-Präsidenten Andrew Jackson bei dessen Einzug ins Weiße Haus gepflanzt. Es soll dem Vernehmen nach der Lieblingsbaum seiner Frau Rachel gewesen sein, die nur wenige Tage nach seinem Wahlsieg starb. Der Baum habe in den fast zwei Jahrhunderten einen großen Teil der Geschichte der USA miterlebt. Er ist auf unzähligen Fotos von US-Präsidenten zu sehen.

