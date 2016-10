Berlin.

Wie die „Bild“-Zeitung meldete, starb Krug vor einigen Tagen und wurde bereits im engsten Familienkreis beerdigt. Krugs Management bestätigte gegenüber „Spiegel Online“ diese Angaben. Demnach ist der beliebte Schauspiel am vergangenen Freitag (21. Oktober) „friedlich im Kreise seiner Familie zuhause eingeschlafen“.

Krugs Künstleragentur in Leisnig (Sachsen) wurde von der Nachricht überrascht. „Wir sind schockiert. Wir sind mitten in den Planungen für seine neue Tournee im kommenden Jahr. Es sollte demnächst Fernsehaufnahmen geben. Außerdem ist seine neue Platte ja auch schon fertig. Die sollte bis zu seinem Geburtstag im Februar erscheinen“, sagte ein Agentur-Sprecher der „Leipziger Volkszeitung“.

Beliebter Schauspieler in Ost und West

Krug lebte zuletzt in Berlin. Er war verheiratet und hatte mit seiner Frau drei gemeinsame Kinder. Im Jahr 2002 bekannte er sich zudem zu einer unehelichen Tochter, die 1998 geboren wurde.

Nach Informationen der „B.Z.“ hatte Krug in den vergangen Jahren Probleme mit der Herzklappe. Demnach wurde er 2014 in Leipzig am Herz operiert.

Der gebürtige Duisburger (Jahrgang 1937) wurde von seinem Vater 1949 mit in die DDR genommen. Dort wurde Krug ein erfolgreicher Schauspieler und Jazz-Musiker. Seine bekannteste Filmrolle war 1966 die des Zimmermanns Hannes Balla in „Spur der Steine“, der mit der Partei und der Bürokratie in Konflikt gerät. Der Film wurde später verboten ( einen Bericht des rbb mit Szenen aus dem Film finden Sie hier).

Nachdem er einen Protest gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann unterzeichnet hatte, erhielt er 1976 ein Teilberufsverbot. Ein Jahr später stellte Krug einen Ausreiseantrag, der genehmigt wurde. Am 20. Juni 1977 verließ er Ost-Berlin.

In West-Deutschland wurde er unter anderem durch die TV-Serien „Liebling Kreuzberg“ und „Auf Achse“ sowie durch seine Rolle in der Krimi-Reihe „Tatort“ bekannt. Zwischen 1984 und 2001 stand Krug als Paul Stoever 41 Mal vor der „Tatort“-Kamera.

Von RND/epd