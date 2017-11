Mann erschießt 27 Gläubige in US-Kirche

Sutherland Springs. Der Täter wurde nach einer Autoverfolgungsjagd von der Polizei gestellt und erschossen worden. Nach Augenzeugenberichten hatte der Mann das Feuer am Vormittag (Ortszeit) rund 30 Minuten nach Beginn eines Gottesdienstes in der Baptistenkirche eröffnet. Es seien mindestens 20 Schüsse in rascher Reihenfolge gefallen. Andere schilderten, der Schütze habe mehrere Male nachgeladen. Die tödlich getroffenen Opfer, so CNN, lägen noch in der Kirche, da die Spurensuche am Tatort noch nicht beendet sei. Es werde Stunden dauern, bis die Spurensicherung beendet sei und man finale Gewissheit über die Anzahl der Opfer habe.

FBI-Beamte und lokale Polizeikräfte am Tatort, der First Baptist Church in Sutherland Springs, Texas Quelle: AP

Im Durchschnitt kommen 50 Menschen zu der sonntäglichen Andacht. Die First Baptist Church sei das Zentrum der kleinen Gemeinde Sutherland Springs, die gut 50 Kilometer östlich von San Antonio liegt. US-Präsident Donald Trump wurde während seines Aufenthalts in Tokio über die Bluttat informiert und twitterte: „Möge Gott an der Seite der Menschen in Sutherland Springs sein. (...) Ich verfolge die Lage von Japan aus.“

May God be w/ the people of Sutherland Springs, Texas. The FBI & law enforcement are on the scene. I am monitoring the situation from Japan. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2017

Das Fernsehen zeigte zahlreiche Krankenwagen vor der Kirche. Auch sollen Verletzte mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht worden sein. Eine Zeugin, Carrie Matula, sagte dem Sender MSNBC, Sutherland Springs sei so klein, dass es dort nicht einmal eine Feuerwehr gebe. Jeder kenne jeden, man stehe sich sehr nahe. Was am Sonntag geschehen sei, treffe damit alle Einwohner.

Von RND/dpa/dk