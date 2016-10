Holzminden. Der junge Mann sei sich sicher gewesen, dass er auf eine Brücke zufahre, teilte die Polizei zu dem Unfall in Polle bei Holzminden am Sonntag mit – es gebe dort allerdings keine Brücke. Der Fahrer versuchte noch zu bremsen, stürzte aber mit dem Auto in den Fluss.

Durch Einschlagen eines Seitenfensters konnte sich der Mann retten. Feuerwehr, DLRG und Technisches Hilfswerk zogen den Wagen mit Drahtseilen und vereinten Kräften an Land. Da der Einsatz einige Zeit dauerte, brachte die Kreisfeuerwehrbereitschaft warme Getränke und einen Imbiss zur Stärkung.

Von dpa/RND