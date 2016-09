Potsdam. Im Süden Brandenburgs ist ein geköpfter Wolf gefunden worden. Den Torso habe ein Mann am Sonntagnachmittag zwischen Pinnow und Staakow entdeckt, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Zuvor hatte die „ Märkische Allgemeine“ über den Fund eines stark verwesten Wolfes in einem Maisfeld berichtet. Der Sprecher konnte zu den näheren Umständen keine Angaben machen - der Kadaver solle untersucht werden. Wegen Tierquälerei sei Anzeige erstattet worden.

Ermittler: Trophäensammler am Werk

Wölfe sind seit einigen Jahren wieder in Deutschland heimisch und stehen unter Artenschutz. In Brandenburg sind in den vergangenen Jahren bereits mehrfach erschossene und auch geköpfte Wölfe gefunden worden – zuletzt vor zwei Jahren in einem Naturschutzgebiet südlich von Liebrose. Ermittler sahen Trophäensammler am Werk.

Nach einer Statistik des Kontaktbüros Wolfsregion Lausitz wurden seit 2009 in Sachsen acht illegal getötete Wölfe gefunden. In sieben Fällen waren die Tiere erschossen worden, ein Wolf wurde mit einem Auto gejagt und vorsätzlich überfahren.

Von RND/dpa/are