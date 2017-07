Mann greift fünf Personen mit Kettensäge an

Schaffhausen. Ein mit einer Kettensäge bewaffneter Mann hat am Montag in der Schweiz fünf Menschen verletzt und ist geflohen. Der Vorfall habe sich in der Nordschweizer Stadt Schaffhausen im Büro eines Versicherungsunternehmens ereignet, teilte die Polizei mit. Bei dem Vorfall handele es sich nicht um einen Terroranschlag. Nach dem Täter werde gesucht.

Die fünf Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht, darunter waren zwei Menschen mit schweren Verletzungen, die für den Versicherer CSS arbeiteten. Die Polizei beschrieb den Verdächtigen als etwa 1,90 Meter großen Mann mit Glatze und ungepflegtem Äußeren.

„Wir haben keine Ahnung, wo er sich aufhält“

Der psychisch labile Mann, sei derzeit auf der Flucht – er könnte nach Polizeiangaben auch nach Deutschland geflohen sein. Das sagte Polizeieinsatzleiter Ravi Landolt bei einer Pressekonferenz in Schaffhausen. „Wir haben keine Ahnung, wo er sich aufhält“, sagte Landolt. Da sich die Tat nahe der deutschen Grenze abgespielt habe, sei eine Flucht nach Deutschland nicht auszuschließen. Die deutsche Polizei sei in die Fahndung miteingebunden.

Der Mann sei gefährlich, warnte die Polizei. Er sei wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz vorbestraft. Er habe sich vorwiegend in Wäldern aufgehalten. Er reagiere oft aggressiv, wenn er sich angegriffen fühle.

