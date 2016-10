St. Louis. Während Hillary Clinton und Donald Trump beim zweiten TV-Duell mit hitzigen Debatten und schmutzigen Details die Wähler für sich zu gewinnen versuchen, stahl ihnen ein ganz unscheinbarer Typ die Show: Kenneth Bone. Mit seinem roten Pulli, rundlicher Figur, lichtem Haar, Schnurrbart und Brille entspricht er nicht unbedingt den typischen Vorstellungen eines Stars. Und doch wird der unscheinbare Bone dank seiner Kleidung zum heimlichen Star der Trump-Clinton-Debatte: Bereits eine Stunde nach Ende der Übertragung gibt es mehrere zehntausend Tweets über ihn.

Eigentlich war Ken Bone nur einer unter vielen Zuschauern, die die Debatte live im Studio verfolgten. Von einem Zettel las er eine Frage zur Energiepolitik ab. Doch mehr Aufmerksamkeit als die Antworten von Trump und Clinton erhielt dabei sein Outfit: Bone wird mit seinem roten Pulli, weißen Hemd und gepflegtem Schnurrbart als Trendikone gefeiert. Der Pullover soll zwischenzeitlich sogar ausverkauft gewesen sein.

BREAKING: The Ken Bone sweater has sold out pic.twitter.com/q9FnjeuNPa — Darren Rovell (@darrenrovell) October 10, 2016

Bei Amazon ist er zumindest in den Größen S und XL noch verfügbar.

Und für ganz eingefleischte Fans, gibt es auch den Ken-Bone-Style zum nachmachen:

Ken Bone Halloween costume kit pic.twitter.com/Ew1KffDgcl — GQ Magazine (@GQMagazine) October 10, 2016

Doch nicht nur in modischer Hinsicht ist Kenneth Bone zurzeit ein Thema. In den sozialen Netzwerken will man ihn sogar zum Präsidenten machen.

This would've been the best debate pic.twitter.com/vrU7kkGHcO — Ken Bone Memes (@Ken_Bone_Memes) October 11, 2016

