Mann rast in Menschenmenge – acht Tote

New York. In der Nähe des New Yorker World Trade Centers ist ein Lieferwagen auf einen Radweg gerast. Acht Menschen starben durch den Angriff. Außerdem habe es elf Verletzte gegeben. New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio stuft die Attacke als Terrorakt ein.

NYC mayor: Based on current information, “this was an act of terror, and a particularly cowardly act of terror aimed at innocent civilians.” pic.twitter.com/neYt5DheOx — The Situation Room (@CNNSitRoom) October 31, 2017

The truck drove south on the path striking multiple people. 8 people were killed, 11 have serious but non-life threatening injuries. — NYPD NEWS (@NYPDnews) October 31, 2017

Der Fahrer des Wagens wurde festgenommen, es handele sich um einen 29 Jahre alten Mann. Seine genaue Identität wollten die Behörden zunächst aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt geben.

At approximately 3:05pm a 29 y/o male drove a rented Home Depot truck onto the bike/pedestrian path at West St/Houston St driving south. — NYPD NEWS (@NYPDnews) October 31, 2017

Nach Angaben von Gouverneur Andrew Cuomo handelt es sich um einen Einzeltäter. Es gebe keine Hinweise auf eine andere akute Bedrohung in der Millionenmetropole. New York sei als weltweites Symbol der Freiheit getroffen worden, sagte Cuomo. „Seien Sie New Yorker!“, sagte Cumo. „Leben Sie ihr Leben, lassen Sie ihr Leben nicht von anderen bestimmen.“

Der 29-Jährige war mit seinem gemieteten Fahrzeug auf einen Fußgänger- und Fahrradweg im Südwesten Manhattans gefahren und habe mehrere Menschen gerammt, hieß es von der Polizei. Zahlreiche Straßenblocks weiter südlich habe er einen Schulbus gerammt und sei dann mit seinem Fahrzeug zum Stehen gekommen. Der Mann sei aus dem Auto ausgestiegen, habe mit entsprechenden Bewegungen den Gebrauch einer Schusswaffe vorgetäuscht und sei dann von der Polizei angeschossen worden.

US-Präsident Donald Trump hat empört auf den Anschlag von New York reagiert. „Es sieht wie eine weitere Attacke einer sehr kranken und gestörten Person aus“, schrieb Trump am Dienstag auf Twitter. Die Ermittler arbeiteten das Ereignis auf. „NICHT IN DEN USA!“, beendete Trump in Großbuchstaben seine erste Reaktion.

In NYC, looks like another attack by a very sick and deranged person. Law enforcement is following this closely. NOT IN THE U.S.A.! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 31, 2017

Die Polizei sperrte den ganzen Straßenblock ab

Der Vorfall ereignete sich direkt neben einer High School ganz im Westen Manhattans in der Nähe des World Trade Centers. Der Straßenblock wurde abgesperrt, Polizei und Feuerwehr waren vor Ort, Hubschrauber kreisten über der Gegend. Dutzende Schüler der High School und Schaulustige standen an den Absperrungen. Auf den Straßen stauten sich tausende von Fahrzeugen.

„Ich habe Schüsse gehört und dann hat es auch danach gerochen“, sagt John Williams, der während des Vorfalls ganz in der Nähe mit seinem Skateboard auf dem Weg zu einem Skaterpark war. „Zwei Frauen mit Kindern sind auf mich zugerannt, jemand schrie: „Er hat eine Pistole.“

Zuerst sei er weggegangen, habe sich dann aber wieder auf den Ort des Vorfalls zubewegt, sagte der 22-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. „Ich sah einen Mann auf dem Boden liegen mit dem Gesicht nach unten, es sah aus, als wäre er erschossen worden. Ein anderer Mann wurde gerade festgenommen.“

Ezequiel Gonzalez war auf der anderen Straßenseite, als der Vorfall passierte. „Ich hörte Geräusche, es klang wie von einem Auto“, sagte der 18-Jährige. „Dann sah ich wie die Menschen reagierten, es gab viel Verwirrung, niemand wusste, was los war. Die Vorderseite des Autos war eingebeult, überall waren Trümmer und Müll.“

