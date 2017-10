Mann rast in Menschenmenge – sechs Tote

New York. Am Nachmittag (Ortzeit) ist ein Fahrer im Ortteils Manhattan mit seinem Truck in eine Menschenmenge gerast. Nach Berichten des Senders CNN starben dabei mindestens sechs Menschen. Der Mann sei anschließend aus dem Wagen gestiegen, und wollte zu einer Waffe greifen. Polizei-Einheiten konnten ihn überwältigen. Laut CNN wollen die Ermittler zum jetzigen Zeitpunkt einen Terrorakt als Hintergrund nicht ausschließen.

Der Täter sei in Gewahrsam genommen worden, es werde nach niemand anderem mehr gefahndet, teilte die Polizei über Twitter mit.

The suspect is in custody. This is preliminary, more information to follow.