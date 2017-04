Cloppenburg. Mit rund 180 Stundenkilometern ist ein Autofahrer auf einer Bundesstraße nahe Cloppenburg einem Polizeiauto hinterhergerast. Wie die Beamten am Montag in Niedersachsen mitteilten, fuhr der 19-Jährige dem Streifenwagen, der zu einem Einsatz gerufen wurde, am Sonntag fast drei Kilometer hinterher. Anders als die Beamten durfte er aber nicht so schnell fahren – erlaubt waren maximal 100 Stundenkilometer.

Als die Polizisten den Autofahrer kontrollieren wollten, flüchtete er mit rund 140 Stundenkilometern über Feldwege, bevor er gestoppt wurde. Der Mann muss nun mit 160 Euro Bußgeld, einem Fahrverbot von zwei Monaten und zwei Punkten in Flensburg rechnen. Warum er dem als Polizeiauto erkennbaren Wagen hinterherfuhr, ist unklar. „Die Motivation ist uns nicht bekannt“, sagte der Polizeisprecher.

Von dpa/RND