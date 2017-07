Palma de Mallorca. Auf der Terrasse eines Cafés in Paguera auf der Ferieninsel Mallorca hat am Sonntagnachmittag ein Mann um sich geschossen und dabei vier Menschen verletzt. Das berichten die Zeitungen „ Diario de Mallorca“ und „ Mallorcazeitung“. Demnach soll es sich bei den leicht verletzten Opfern um drei Frauen und ein Mädchen handeln.

Der Täter soll ein Spanier sein, der bereits polizeilich bekannt ist. Am Boulevard von Paguera soll er vor dem Angriff auf die Frauen mit einem anderen Mann in Streit geraten sein. Wie die „ Bild“ berichtet, soll der Täter zunächst mit einem Messer auf seinen Kontrahenten losgegangen sein. Weil eine Polizeistreife in der Nähe gewesen sei, flüchtete der Angreifer. Wenig später soll er mit einer Schrotflinte zurückgekehrt sein und begonnen haben, um sich zu schießen.

Täter ist vorbestraft

Nach einer kurzen Flucht konnte der mutmaßliche Täter Medienberichten zufolge trotz heftiger Gegenwehr festgenommen werden. Der Spanier soll bereits wegen Raubüberfällen vorbestraft sein.

Paguera ist ein vor allem bei Deutschen beliebter Ferienort im Südwesten der Baleareninsel Mallorcas.

Von RND/iro