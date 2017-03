Tarentum. Die Mutter von zwei Kindern hatte nach dem tödlichen Schuss in die Stirn ihres Mannes zunächst ein Foto gemacht und per Handy einer befreundeten Person geschickt, berichtete die Zeitung „Tribune-Review“. Diese habe ihr geraten, die Polizei zu benachrichtigen. Die 38-Jährige ging aber erst duschen und wählte elf Minuten nach der Handy-Aufnahme die Notrufnummer 911. Am Dienstag wurde sie des Mordes beschuldigt.

Streit endete im Schlafzimmer

Die Polizisten fanden den Mann tot auf dem Bett mit einer Schusswaffe in der Hand. Die Frau sagte ihnen zunächst, er habe sich selbst erschossen. Den Beamten fiel aber auf, dass der tote Mann auf dem Handy-Foto keine Schusswaffe in der Hand hatte.

Im Verhör sagte sie, sie habe sieben Bier getrunken und ihr Mann habe sie beleidigt und ihre Kochkünste verflucht. Im Streit seien sie schließlich im Schlafzimmer gelandet, wo ihr Mann die Schusswaffe gezogen habe. Aber sie habe ihren Finger an den Abzug gebracht und ein Schuss habe sich gelöst, heißt es in den Gerichtsakten.

Die beiden Kinder waren während der Ehetragödie im Haus, blieben aber unverletzt. Über ihr Alter wurden keine Angaben gemacht. Sie seien zu Verwandten gebracht worden.

Von AP/RND