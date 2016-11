Hameln. Eine Frau ist im niedersächsischen Hameln mit einem Seil um den Hals hinter einem Auto hergezogen und lebensgefährlich verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte die 28-Jährige am Sonntagabend in eine Spezialklinik, wie die Polizei mitteilte. Der 38-Jährige aus dem nahen Bad Münder habe sich als Täter zu erkennen gegeben, sagte ein Polizeisprecher.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler hatte der 38-Jährige der Frau ein Seil um den Hals gebunden und dieses dann an der Anhängerkupplung eines Autos befestigt. Danach fuhr er mit dem Fahrzeug durch mehrere Straßen des Hamelner Stadtzentrums und schleifte die festgebundene Frau dabei hinter dem Auto her.

Opfer wird in Spezialklinik geflogen

Die lebensgefährlich verletzte Frau sei dann unter bislang nicht näher geklärten Umständen auf einem Gehweg liegen geblieben. Dort hätten Zeugen sie gefunden, sagte der Polizeisprecher. Ein Rettungshubschrauber brachte die 28-Jährige in eine Spezialklinik.

Der Täter ist nach Angaben der Ermittler bislang noch nicht polizeilich in Erscheinung getreten. Zu Berichten, dem Opfer seien auch Stichverletzungen zugefügt, schwieg die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen.

Die genauen Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Polizei geht nach Angaben eines Sprechers am Montagmorgen von einer Beziehungstat aus. Demnach waren Opfer und Täter liiert. Beide sind Deutsche mit kurdisch-türkischer Abstammung. Sie gehören demnach nicht der Gruppe der M-Kurden an, die in der Vergangenheit für schwere Auseinandersetzungen mit der Hamelner Polizei gesorgt hatten, wie die Polizei betonte. Zudem dementierte die Polizei Gerüchte, es habe am Abend Schüsse in Hameln gegeben.

Von RND/dpa