Zwei Wochen lang war ein Mann aus Hamburg in seinem Keuschheitsgürtel gefangen – bis ihn die Feuerwehr mit einer Flex aus seiner verzwickten Lage befreite. Er gab bei der Polizei an, dass die Domina den Schlüssel nach dem erotischen Abenteuer einbehalten und ihn erpresst habe.

„Natürlich habe ich den Schlüssel behalten, das war Teil unserer Abmachung“, sagt die Domina, die sich Stella Latoya nennt, gegenüber dem RND. Die Vorwürfe könne sie nicht verstehen.

Domina kontrollierte Keuschheitsgürtel und fuhr mit Schlüsseln davon

Bei ihrem Treffen auf einem Rastplatz an der Autobahn 7 habe er den Keuschheitsgürtel bereits umgehabt. „Ich habe den Gürtel kontrolliert und die Schlüssel und das Geld bekommen“, so Stella Latoya. Dann seien beide auch schon wieder getrennte Wege gegangen.

Ein paar Tage lange habe der Mann auf ihrer Website um die Herausgabe der Schlüssel gebettelt. Doch ganz in ihrer Rolle als strenge Domina blieb Latoya eisern. „Natürlich nimmt man das als Herrin nicht ernst, wenn der Sklave rumbettelt“, erklärt die 25-Jährige. Erst gegen Bezahlung oder ein Geschenk hätte sie die Schlüssel wieder rausgegeben. „So läuft das in der Szene. Und so war es abgemacht“, erklärt die Domina.

Stella Latoya: „Das war alles abgemacht“

Die Kommunikation lief größtenteils über die Website von Latoya. Doch dann meldete sich ihr Sklave plötzlich ab, tauchte unter. Als sie die Anzeige wegen Erpressung erhielt, war die 25-Jährige verwundert. „Das war doch alles abgemacht und Teil meiner Dienstleistung“, erklärt sie.

Da inzwischen auch die Polizei Zweifel an der Aussage des Hamburgers hat, geht Latoya davon aus, dass die Anzeige fallengelassen wird.

