Nürtingen

In Baden-Württemberg ist ein Mann in einer Polizeizelle aus bislang ungeklärter Ursache gestorben. Wie die Staatsanwaltschaft Reutlingen und die Polizei am Montag mitteilten, war der 54 Jahre alte Mann am Sonntag in Nürtingen (Kreis Esslingen) tot entdeckt worden. Um die Umstände seines Todes zu klären, veranlasste die Staatsanwaltschaft eine rechtsmedizinische Untersuchung.

Passanten hatten den Mann am Samstagabend betrunken auf einer Straße liegend im benachbarten Wendlingen gefunden. Untersuchungen des Rettungsdienstes hätten keine Verletzungen oder sonstige Indikation für eine ärztliche Versorgung ergeben.

Mann wurde über Nacht überwacht

Nach einer Haftfähigkeitsuntersuchung ist der 54 Jahre alte Mann laut Mitteilung in einer Zelle beim Polizeirevier untergebracht worden. Während der Nacht sei er überwacht worden: „Bei den Kontrollen ergaben sich nach derzeitigen Erkenntnissen keine Auffälligkeiten“, hieß es.

Am Sonntagmorgen sei er kurz vor 7 Uhr noch schlafend und lebend angetroffen worden. Als er gegen 9 Uhr aus dem Gewahrsam entlassen werden sollte, habe man ihn tot aufgefunden.

Von RND/dpa