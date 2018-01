Mann vergewaltigte acht Monate alte Cousine

Neu Delhi. Ein Mann ist in Neu Delhi wegen der Vergewaltigung seiner acht Monate alten Cousine verhaftet worden. Der 28-Jährige habe gestanden und angegeben, zum Tatzeitpunkt betrunken gewesen zu sein, teilte die Polizei am Dienstag auf Nachfrage mit. Das Verbrechen war demnach am Sonntag im Nordwesten der indischen Hauptstadt geschehen. Die Eltern des Babys hatten es in die Obhut einer Verwandten gegeben, als sie zur Arbeit gingen, und fanden es Medienberichten zufolge bei ihrer Rückkehr blutend und schreiend vor.

What to do? How can Delhi sleep today when 8 month baby has been brutally raped in Capital? Have we become so insensitive or we have simply accepted this as our fate? Where is the sena which attacked a school bus to 'protect honour'? No one to ask questions from the system now?