Painesville

Ein 49-jähriger Mann wurde im US-Bundesstaat Ohio festgenommen, nachdem er einen Mitarbeiter eines Restaurants mit einem Leguan beworfen hatte. Nun wird er aufgrund einer Ordnungswidrigkeit und wegen Tierquälerei angezeigt, wie es von offizieller Seite heiß.

Der Mann hatte am späten Dienstagmorgen das Perkins-Restaurant in Painesville betreten. Berichten zufolge hob er sein Hemd und holte einen versteckten Leguan hervor, packte ihn an dessen Schwanz, schwang ihn oberhalb seines Kopfes wie ein Lasso mehrmals durch die Luft und warf das Tier auf den Manager des Restaurants. Die Hintergründe der bizarren Tat sind unklar.

Copper wird untersucht

Die Behörden berichteten, sie seien zum Tatort gerufen worden, weil ein Kunde ein Tier auf den Geschäftsführer geworfen hatte. Der Leguan, der den Namen Copper trägt, befindet sich derzeit in der Obhut der Lake County Humane Society und wird noch untersucht.

Von RND / Moritz Naumann