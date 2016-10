Los Angeles . Ein Mann in Bauarbeiterkluft hatte die Plakette auf dem berühmten Bürgersteig am Mittwochmorgen (Ortszeit) mit einem Vorschlaghammer regelrecht zertrümmert. Das Internetportal „Deadline.com“ stellte ein Video von dem Vorfall ins Netz. Die Polizei in Los Angeles wurde eingeschaltet.

Täter wird gesucht

Noch sei niemand festgenommen worden, teilte der Polizist Sal Ramirez der „Los Angeles Times“ mit. Er bezifferte den Sachschaden auf rund 2500 Dollar. Eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bei der Handelskammer von Hollywood, die den „Walk of Fame“ betreibt, blieb zunächst unbeantwortet.

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Trump war 2007 für seine Fernsehsendungen mit einer Sternenplakette ausgezeichnet worden. Die Plakette, neben der von Schauspieler Kevin Spacey, befindet sich in einem Straßenblock vor dem Hollywood & Highland Center, wo unter anderem die Oscar-Show stattfindet.

Der „Walk of Fame“ mit mehr als 2500 Sternen von Showbusiness-Größen verläuft mitten durch das Zentrum von Hollywood.

Von RND/dpa