Kopenhagen

Die dänische Königin Margrethe II. hat den Tod ihres Mannes Prinz Henrik vor sechs Monaten als „seltsame Erfahrung“ bezeichnet. Ihre Arbeit helfe ihr, den Verlust zu bewältigen, sagte sie am Donnerstag in ihren ersten öffentlichen Äußerungen, seit Henrik am 13. Februar im Alter von 83 Jahren gestorben war. „Es ist gesund, beschäftigt zu sein“, sagte sie. „Die Dinge laufen ziemlich gut.“

Die 78-Jährige sagte bei einer Pressekonferenz auf dem Anwesen ihres privaten Schlosses im Südwesten Frankreichs, Henriks Entschluss, nicht entsprechend der Tradition neben ihr bestattet zu werden, sei „seine Entscheidung“ gewesen. „Ich respektiere das.“ Die Pressekonferenz wurde live im dänischen Fernsehen ausgestrahlt. Margrethe II. traf Reporter im Zusammenhang mit einem geplanten Staatsbesuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Dänemark vom 28. bis 29. August.

Bei Henrik, der seit 1967 mit Margrethe II. verheiratet war, war im vergangenen Jahr Demenz diagnostiziert worden. Er kam im Januar mit einer Lungenentzündung in ein Krankenhaus.

Von RND/AP