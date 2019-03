Zinnowitz

Der Fall der getöteten 18-Jährigen aus Zinnowitz von der Insel Usedom hält die Polizei in Atem. Wie die Staatsanwaltschaft jetzt bestätigte, handelt es sich bei dem Opfer um Maria K. Demnach lebte die junge Frau allein und selbstständig in ihrer Wohnung in der Waldstraße.

Maria K. soll aus Stralsund stammen

Laut ihrer Facebookseite stammt Maria K. ursprünglich aus Stralsund. Dem Nordkurier zufolge soll sie auf die Berufsschule in Wolgast gegangen sein. Gerüchte, dass sie zum Tatzeitpunkt schwanger gewesen ist, bestätigt oder dementiert die Staatsanwaltschaft weiterhin nicht.

Maria K. ist am Dienstagabend von einer Bekannten tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Die Ermittler gehen von einer Tötung aus, laut Staatsanwaltschaft habe der Körper der Frau mindestens eine Stichverletzung aufgewiesen.

Seitdem sucht die Polizei mit Hochdruck nach dem Täter, bislang aber ohne heiße Spur. Derzeit konzentriert sich die Polizei auf Befragungen im Umfeld des Opfers, das sehr groß und weit verzweigt sei.

Polizei versucht Indizien per Suchkette zu finden

In Zinnowitz wird derzeit mit einer sogenannten Suchkette aus dutzenden Beamten nach möglichen Indizien gesucht. „Das kann ein blutiges Kleidungsstück oder auch die Tatwaffe sein“, sagt Polizeisprecherin Claudia Tupeit. Am Mittwoch kam bereits ein Spürhund zum Einsatz, am Donnerstag kreiste ein Polizeihubschrauber über dem Ort.

Von Alexander Müller/RND