Dickhäuter in höchster Not: Ein Elefant war an der Küste Sri Lankas durch Strömungen bis zu acht Kilometer ins Meer getrieben worden. Als die Marine das Tier entdeckte, versuchte es völlig erschöpft sich über Wasser zu halten. In einer Hauruckaktion konnten Matrosen und Helfer den Elefanten dann doch noch retten.