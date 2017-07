Marius Müller-Westernhagen hat heimlich geheiratet

Berlin. Seit 2013 sind der Musiker Marius Müller-Westernhagen und die amerikanische Sängerin mit afrikanischen Wurzeln Lindiwe Suttle ein Paar. Jetzt haben sich die beiden in Berlin das Ja-Wort gegeben. Das berichtet die „Bild“-Zeitung. Die Hochzeitsfeier soll mit rund 50 Gästen am Donnerstag ebenfalls in der Hauptstadt stattgefunden haben.

Die beiden haben sich vor gut acht Jahren bei einem Konzert in Kapstadt kennengelernt – damals war der heute 69-Jährige noch mit seiner ersten Frau Romney Williams verheiratet. Das Paar trennte sich Anfang 2014 und ließ sich wenig später scheiden.

Allein blieb der Musiker nicht lange: „Ich befinde mich inzwischen in einer neuen, mehr als glücklichen und sehr inspirierenden Liebesbeziehung“, sagte er der „Bild“-Zeitung damals.

Von RND/are