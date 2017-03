Menlo Park. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg (32) wird wieder Vater. Seine Ehefrau Priscilla Chan (32) erwarte ein Mädchen, gab Zuckerberg am Donnerstag in einem Facebook-Eintrag bekannt. Ihre erste Tochter Maxima („Max“) wurde Ende 2015 geboren. Das Ehepaar kündigte damals an, 99 Prozent ihrer milliardenschweren Facebook-Beteiligung im Laufe ihres Lebens für wohltätige Zwecke zu spenden.

Der Post von Mark Zuckerberg auf seiner Facebook-Seite. Quelle: Facebook/Zuckerberg

Er freue sich, dass Max eine Schwester bekomme, schrieb Zuckerberg. „Ich bin mit drei Schwestern aufgewachsen und sie brachten mir bei, von smarten, starken Frauen zu lernen.“

Von RND/dpa