Kiel. Es tue ihm leid, dass er Eltern und Kinder verunsichert habe, ließ der 38 Jahre alte Angeklagte über seinen Anwalt erklären. Er habe niemandem schaden wollen. In seinem Schlusswort sagte der Angeklagte: „Das war moralisch nicht okay“.

Im Plädoyer forderte Oberstaatsanwalt Michael Bimler, den Angeklagten wegen versuchter räuberischer Erpressung zu 4 Jahren und 11 Monaten zu verurteilen. Die Strafschärfe sei durch die erhebliche Forderung von drei Millionen Euro gegeben. Als besonders verwerflich bezeichnete Bimler die Bedrohung von Kindern an Kieler Schulen. „Die ganze Stadt Kiel sollte in die Haftung genommen werden“, sagte er am Montag vor Gericht. Als strafmildernd bezeichnete er das wenig gefährliche Gift, durch das schlussendlich niemand zu Schaden gekommen war.

Die Verteidigung sah in ihrem Plädoyer hingegen keine versuchte räuberische Erpressung gegeben. Und forderte den Angeklagten wegen Nötigung im besonders schweren Fall zu verurteilen. Die Höchststrafe liegt hier bei fünf Jahren. Verteidiger Gerd M. Achterberg forderte deshalb nicht mehr als zwei Jahre und neun Monate. Seine Begründung: Die Empfänger der E-Mails hätten nie eine Möglichkeit der Zahlung der Erpresser-Summe gehabt, da kein Empfängerkonto angegeben worden war. „Der Empfänger hatte keine Chance auch nur einen Bitcoin zu zahlen“, so Achterberg.

Schwere räuberische Erpressung in Kiel

Am Ende des Prozesses wurde der 38-jährige Kieler wegen schwerer räuberischer Erpressung zu vier Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Es ist davon auszugehen, dass die Verteidigung in Revision geht.

Der Angeklagte wurde als voll schuldfähig eingestuft. Einen Deal mit der Staatsanwaltschaft hatte es zuvor nicht gegeben. Als strafmildernd wurde das Teilgeständnis bewertet und auch die Tatsache, dass niemand zu Schaden gekommen ist.

38-Jähriger legte Marzipanherzen an Schulen aus

Der 38-Jährige hatte im September 2016 vier Kieler Schulen mit vergifteten Marzipanherzen und Bombendrohungen in Angst versetzt. Damit wollte er laut Anklage von der Handelskette Coop drei Millionen Euro erpressen, zahlbar in der digitalen Währung Bitcoins.

Der Mann war am 19. September in seiner Kieler Wohnung von einem Spezialkommando festgenommen worden. Er sitzt in Untersuchungshaft. Laut Anklage hatte er seit dem 8. September rund 20 Droh-Mails verschickt

Von RND/KN