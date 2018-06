Lennestadt

Auf einer Klassenfahrt im Sauerland sind vier Schüler bei einer Auseinandersetzung verletzt worden. Am Donnerstag gerieten zwei Gruppen beim Holzsammeln im Sauerland heftig aneinander und lösten damit einen Einsatz von Polizei, Feuerwehr und eines Rettungshubschraubers aus.

„Da die Lage unübersichtlich war und aus dem Ruder zu laufen drohte, haben die Lehrer den Notruf gewählt“, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Vier Schüler erlitten leichte Verletzungen, zwei von ihnen wurden im Krankenhaus behandelt.

Wegen des Einsatzstichworts „Massenanfall von Verletzten“ sei auch ein Rettungshubschrauber entsandt worden, berichtete die Feuerwehr. Zudem habe man vorab nicht wissen können, ob womöglich auch Messer eingesetzt worden seien, hieß es bei der Polizei weiter. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler habe es Schubsereien und Ohrfeigen gegeben. Die Verletzungen der Schüler seien jedoch nicht gravierend gewesen. „Einer hatte eine Rückenprellung, ein anderer eine Rötung am Hals.“

„Der Anlass war vermutlich nichtig“

Die an der Rangelei beteiligten Schüler waren im Schnitt zwölf Jahre alt. Gegen den einzigen strafmündigen Jungen, einen 14-Jährigen, werde Anzeige wegen Körperverletzung erstattet. Die Eltern wurden den Angaben zufolge über den Vorfall von Donnerstagabend informiert.

Die beiden 6. Klassen eines Essener Gymnasiums und einer Kölner Realschule waren gemeinsam in einer Burg untergebracht. Am Donnerstagabend waren die Gruppen gemeinsam zum Holzsammeln für ein Lagerfeuer in den Wald gegangen. Dabei seien mehrere Jungen der beiden Schulen erst mit Worten, dann mit Fäusten aneinandergeraten. „Der Anlass war vermutlich nichtig“, sagte der Polizeisprecher. Die Klassenfahrt endete regulär am Freitag mit der Abreise der Schüler.

Von RND/dpa