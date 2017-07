Auf den Zugstrecken zwischen Düsseldorf und Köln geht nichts mehr. Wegen einer Stellwerkstörung kam der Bahnverkehr zwischen den Rhein-Metropolen fast zum Erliegen. Fernzüge fuhren am Mittwoch den Hauptbahnhof in Düsseldorf gar nicht mehr an. Die Bahn vermutet Probleme in der Stromversorgung als Ursache.