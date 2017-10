Mata Hari – ein Leben zwischen Fakten und Fiktion

Paris. Das „Matahari“ im korsischen Calvi bewirbt sich selbst als „Verführerin voller Exotik“: Beim Schein des Kerzenlichts am Strand, so heißt es, können Besucher des Restaurants sinnlich-kulinarische Köstlichkeiten zu sich nehmen. Im Pariser Museum Guimet für asiatische Künste, wo Mata Hari 1905 auf Einladung des Gründers Émile Guimet hin auftrat, hängt ein Foto der leicht bekleideten Tänzerin in prächtigem Geschmeide.

Zur Legendenbildung trugen auch dutzende Romane und Filme bei, unter anderem mit Greta Garbo oder Jeanne Moreau in der Hauptrolle; Theater führen regelmäßig Mata Haris fantastisch-tragische Lebensgeschichte auf, die noch immer Rätsel aufgibt: Handelte es sich um eine ausgefuchste Spionin oder bezahlte sie unrechtmäßig mit dem Tod für ihren vermeintlichen Hochverrat? Auch 100 Jahre nach ihrer Hinrichtung am 15. Oktober 1917 in Vincennes bei Paris und obwohl die nationalen Archive die Gerichtsakten über die angebliche Agentin inzwischen freigegeben haben, fehlt eine eindeutige Antwort.

Wie Margaretha Geertruida Zelle zu Mata Hari wurde

Die 1876 im niederländischen Leeuwarden geborene Margaretha Geertruida Zelle, deren Vater Hutmacher war und die Mutter von der indonesischen Insel Java stammte, gehörte vor dem Ersten Weltkrieg zu einer der schillerndsten Persönlichkeiten im Paris der Belle Époque. In die französische Hauptstadt kam sie nach einer gescheiterten Ehe mit dem deutlich älteren ehemaligen Kolonialoffizier John MacLeod, der die gemeinsame Tochter – ein Sohn war früh verstorben – bei sich behielt.

Die abenteuerlustige junge Frau versuchte sich zunächst als Model und Schauspielerin. Erfolgreicher war aber ihr frivoler, angeblich indischer Schleiertanz als „Lady McLeod“, den sie mit sagenhaften Geschichten zu würzen wusste – ein von Kamasutra inspirierter exotischer Striptease, der in der nach wunderlichen Neuheiten lechzenden Pariser Gesellschaft ankam. Wen kümmerte es, ob sie wirklich eine „Java-Prinzessin vom priesterlichen Hindu-Geschlecht“ war?

Mata Hari, wie sie sich fortan nannte, wurde ein Star. In der javanischen Sprache bedeutet der Künstlername wortwörtlich Auge des Tages – oder Sonne. Variété-Theater und Kabaretts rissen sich um sie, bald zeigte sie ihr erotisches Spiel des Enthüllens auch im Ausland, reiste nach Mailand, Monte Carlo, Madrid. Sie lebte auf großem Fuß und mitunter von spendablen Liebhabern, meist hohen Militärs, Millionären oder Politikern, tanzte auf Partys und in Salons. Doch mit zunehmendem Alter und der Konkurrenz anderer orientalischer Tänzerinnen blieben die Engagements aus. Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges brachte Mata Haris Karriere fast zum Erliegen.

Um den Luxus zu finanzieren, wurde sie Agentin

Um weiterhin ihr luxuriöses Leben zu finanzieren, ließ sie sich als Agentin anheuern – was ihr später zum Verhängnis werden sollte. In den Niederlanden setzte sie offenbar der deutsche Konsul Karl Cramer für die Zahlung von 20.000 französischen Francs, an, um Informationen über die französischen Kriegspläne an den deutschen Geheimdienst weiterzugeben. Schließlich war Mata Hari bestens vernetzt in hohe Kreise, reiste zu diversen Liebhabern und schickte chiffrierte Briefe nach Deutschland.

Ob „Agent H 21“, als die sie in den Akten genannt wurde, tatsächlich verwendbare Erkenntnisse vermittelte, ist umstritten. Längst beobachtete der britische Geheimdienst ihre Tätigkeiten, bis man ihr eine Falle stellte und sie Anfang 1917 verhaftete. Mata Hari kam ins Frauengefängnis Saint-Lazare in Paris und wurde monatelang verhört, bevor sie im Juli wegen Spionage und Hochverrates zum Tode verurteilt wurde. Bei ihrem kurzen Prozess, den statt Juristen Militärangehörige durchführten, warf man ihr jene „Unsittlichkeit“ vor, wegen der sie ja ihre Berühmtheit erlangt hatte. Mata Hari wurde nur 41 Jahre alt – in ihrem Leben vermengten sich Fakten und Fiktion derart, dass es bis heute Rätsel aufgibt, zum Träumen anregt oder erschaudern lässt.

Wichtige Stationen im Leben von Mata Hari

Sie war Tänzerin, Kurtisane und zuletzt Agentin – Mata Hari wurde am 7. August 1876 als Margaretha Geertruida Zelle im niederländischen Leeuwarden geboren.

Als 19-Jährige heiratete sie den deutlich älteren Kolonialoffizier John MacLeod, den sie über eine Zeitungsannonce kennengelernt hatte und mit dem sie zeitweise in damalige Niederländische Kolonien (im heutigen Indonesien) ging.

Die Ehe war unglücklich und wurde 1902 geschieden. In ihrer neuen Wahlheimat Paris und später auch anderswo feierte sie Erfolge – sie wurde eine Ikone, war die Mätresse zahlreicher mächtiger Männer und lebte in Saus und Braus.

Als nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges ihr Erfolg nachließ und sie in finanzielle Nöte kam, ergriff sie die Möglichkeit, für den deutschen Geheimdienst Informationen aus Frankreich zu sammeln.

Schnell wurde der britische Geheimdienst auf sie aufmerksam und verfolgte sie bis zu ihrer Festnahme am 13. Februar 1917. Nach mehrmonatigen Verhören wurde sie im Juli desselben Jahres zum Tod wegen Hochverrats und Spionage verurteilt und am 15. Oktober 1917 hingerichtet.

Von Birgit Holzer/RND