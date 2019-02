Hannover

Bereits 2012 trennten sich Matthias Schweighöfer (37) und Ani Schromm (34), fanden aber bald wieder zusammen. Vor einem Jahr war dieser Cut schließlich endgültig, das teilte Schweighöfer erst am 26. Januar via Instagram seinen Fans mit. Zum Schutz ihrer Kinder Greta (9) und Valentin (4) hatten die beiden ihre Trennung zuvor lange geheim gehalten. „In meinem Leben gibt es inzwischen eine neue Frau“, schrieb Schweighöfer schon vor wenigen Wochen in seinem Trennungs-Posting.

Eigentlich hält Schweighöfer sein Privatleben gerne unter Verschluss. Doch das erste Pärchenbild mit seiner neuen Liebe ließ nicht lange auf sich warten. Auch diesmal teilt er das Bild auf Instagram. Es zeigt das frische Paar eng umschlungen auf der Rückbank eines Autos.

Wer ist die Glückliche in den Armen des beliebten Schauspielers? Es ist die 23-jährige Ruby O. Fee, eigentlich Ruby Moonstone Camilla Willow Fee, sie ist ebenfalls Schauspielerin und spielte schon in Filmen wie „Bibi & Tina: Voll verhext“ und in mehreren Filmen der Krimireihe „Tatort“ mit.

Das Paar trennen ganze 14 Jahre. Das stört die meisten Fans jedoch wenig: „14 Jahre Altersunterschied ist schon was, aber was soll’s. Solange sie sich lieben, sollte es für die zwei kein Problem sein und für alle anderen auch nicht“, kommentiert eine Instagram-Nutzerin unter dem Pärchenfoto. Auch eine weitere Nutzerin freut sich für das Paar: „Wunderschön, i denk an Liebe, Wärme, Geborgenheit, Schutz, Vertrauen, mach weiter so, mach dein Ding“.

Von RND/aw