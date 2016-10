Berlin. Matthias Schweighöfer will im nächsten Jahr sein erstes Musikalbum auf den Markt bringen. Es umfasse 14 deutschsprachige Titel und werde am 10. Februar erscheinen, sagte der 35-Jährige in der ProSieben-Show „Circus Halligalli“, die am Montagabend ausgestrahlt werden sollte. Der Vorverkauf habe begonnen.

Schweighöfer ist Sänger der Lieder, Texte und Musik hat er gemeinsam mit anderen Autoren geschrieben. Das Album trägt den Titel „Lachen Weinen Tanzen“. Einen gleichnamigen Song hatte Schweighöfer im August präsentiert. Anfang Juli hat Schweighöfer in Berlin das Plattenlabel PantaSounds gegründet.

„Schweighöfer: „Ich bin schließlich kein Musiker“

Es ist nicht das erste Mal, dass Schweighöfer Musik macht. „Ich schreibe für die Filme meistens selber die Klavierstücke, auch mit Phillip Poisel habe ich damals den Song ’Eiserner Steg’ gemacht, sagte Schweighöfer im vergangenen Jahr in einem Interview.

Der Schauspieler hat auch schon einen eigenen Song veröffentlicht: „Fliegen“. Das Lied stammt aus dem Film „Der Nanny“. Das Musikvideo dazu gibt es auf Clipfish. „Der Song war ursprünglich nur eine Klaviermelodie für den Soundtrack des Films“, sagte Schweighöfer in dem Interview.

Aber ein befreundeter Produzent habe daraus einen Song gemacht. „Am Ende war ich mir total unsicher, ich bin schließlich kein Musiker.“ Aber die Nachfrage nach dem Lied sei so groß gewesen, dass der Titel dann auch veröffentlicht worden sei.

Von dpa/RND/wer