Chicago. In der Geschichte des Fast Food war er ein Pionier: Michael „Jim“ Delligatti erfand vor fast einem halben Jahrhundert den „Big Mac“, den weltweit populären doppelstöckigen Cheeseburger. Nun ist Delligatti im Alter von 98 Jahren in seinem Haus in einem Vorort von Pittsburgh im US-Bundesstaat Ohio gestorben, wie seine Familie am Mittwoch mitteilte.

Die Kette McDonald's reagierte auf Twitter. „Jim, wir danken dir und werden ewig an dich denken“, schrieb das Unternehmen.

Today, we celebrate the 98 inspirational years of Big Mac inventor, Michael "Jim" Delligatti. Jim, we thank and will forever remember you. pic.twitter.com/wmEFrmazdn — McDonald's (@McDonalds) November 30, 2016

Umsatzanstieg um zwölf Prozent

Delligatti schuf den Big Mac, als er Betreiber einer McDonald's-Filiale im Bundesstaat Pennsylvania war. Von dem Unternehmen bekam er 1967 die Erlaubnis, eine voluminösere Variante des Cheeseburgers auszuprobieren.

Sein Mega-Burger bestand aus zwei Rindfleischbuletten und drei Brotscheiben. Dank des Big Mac nahmen seine Umsätze um zwölf Prozent zu - und McDonald's übernahm Delligattis Idee und bot den doppelstöckigen Cheeseburger landesweit an.

Der Big Mac wurde quasi zu einer Ikone der Fast-Food-Kultur. Delligatti blieb jedoch bescheiden. Er sagte, die Idee stamme ursprünglich von konkurrierenden Hamburger-Restaurants. „Dies war nicht wie die Erfindung der Glühbirne“, zitierte ihn einmal die „Los Angeles Times“. „Die Glühbirne war schon da. Ich habe sie nur eingeschraubt.“

Trotz Gesundheitstrend – Big Mac ist immer noch ein Renner

Mit seiner Geschäftsidee setzte Delligatti gleichwohl ein Rennen der Fast-Food-Ketten um immer größere Gerichte in Gang. Wegen der Ausbreitung von Übergewicht in den USA und anderen westlichen Ländern gerieten die Mahlzeiten bei McDonald's und anderen Schnellimbissketten im Laufe der Jahre allerdings immer stärker in die Kritik.

Inzwischen geht der Trend in der Fast-Food-Branche längst zu gesünderen Gerichten. McDonald's beanspruchte schon vor mehr als zehn Jahren eine Vorreiterrolle bei der gesunden Ernährung für sich. Allerdings ist der Big Mac immer noch ein Renner.

Weltweit würden jährlich hunderte Millionen der Doppel-Cheeseburger verkauft, teilte der Konzern in einem Statement zum Tod Delligattis mit. McDonald's würdigte den Verstorbenen als einen „legendären Franchisenehmer“ und „klugen Geschäftsmann“, der das Unternehmen auf Dauer geprägt habe. Delligatti selbst führte nach Angaben seiner Familie 48 McDonald's-Restaurants.

Von afp/RND/zys