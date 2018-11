Los Angeles

Die Schauspielerin Meg Ryan (56), Star von Hit-Komödien wie „Harry und Sally“ und „Schlaflos in Seattle“, will zum zweiten Mal heiraten. Nach einer On-Off-Beziehung mit dem US-Sänger John Mellencamp (67) gab Ryan am Donnerstag auf Instagram ihre Verlobung bekannt. Dazu postete sie eine Zeichnung eins Händchen haltenden Paares, samt Gitarre, mit dem Hinweis „Verlobt!“.

Ryan und Mellencamp waren seit 2010 zeitweise ein Paar, das nach einigen Trennungen im vorigen Jahr wieder zusammenfand. 2016 war der Musiker mit dem früheren Supermodel Christie Brinkley liiert.

Der Rock- und Folksänger und fünffache Vater war 2011 von seiner dritten Ehefrau, dem Ex-Model Elaine Irwin, geschieden worden. Ryan heiratete 1991 ihren Kollegen Dennis Quaid, mit dem sie einen Sohn hat. Die Ehe hielt zehn Jahre.

Als alleinerziehende Mutter adoptierte Ryan 2006 ein kleines Mädchen aus China. Nach einer mehrjährigen Drehpause war sie 2008 in der romantischen Frauenkomödie „The Women – Von großen und kleinen Affären“ zu sehen.

Von RND/dpa