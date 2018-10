Düsseldorf

Die Landung eines Frachtflugzeuges diesen Ausmaßes lässt nicht nur sogenannte „Planespotter“ begeistert in den Himmel schauen: Mit einer Spannweite von 73,3 Metern zählt die russische Antonow 124 zu einem der größten Flugzeuge der Welt.

Nach langem Hin- und Her ist der Mega-Flieger am Mittwochvormittag um kurz nach 9 Uhr in Düsseldorf gelandet. Das teilte der Flughafen auf seiner Facebookseite mit. Das Portal „Flightradar24“ zeigte die Flugroute der Antonow, die von Dhaka in Bangladesh und Ashgabat in Turkmenistan nach Düsseldorf unterwegs war.

Antonov-Landung Gepostet von Düsseldorf Airport am Mittwoch, 24. Oktober 2018

Die Maschine wurde bereits vergangene Woche erwartet, doch weil es technische Schwierigkeiten gegeben haben soll, verzögerte sich die Landung, berichtet die „Rheinische Post“.

