Berlin

Es sollte eine vorweihnachtliche Überraschung sein für die Besucher des Madame Tussauds in Berlin, doch die meisten erinnerte der Anblick von Meghan und Harry dann doch eher an ein Grusel- statt ein Wachsfigurenkabinett. In kurios-kitschigen Strickpullovern mit buntem Weihnachtsmustern zeigte sich das königliche Paar inmitten ähnlich gewöhnungsbedürftiger Dekoration.

Dabei störten sich die wenigsten an den goldgerahmten Tierzeichentrickbildern zwischen Kamin, Kugeln und Christbaum, vielmehr lösten die Wachsmasken der Live-Darsteller diverse Diskussionen aus. „Soll das ein Witz sein?“, kommentiert jemand die Bilder bei Facebook, „war der ,Künstler’ etwa blind?“ Die schwangere Meghan sei ja noch gut getroffen, aber Harrys Gesicht sehe so aus, als hätten Ed Sheeran und Daniel Craig ein Kind bekommen, meint ein anderer.

Die meiste Zustimmung erhielt der Kommentar, Prinz Harry sehe aus wie Ron Howard, der Darsteller des Grinch. „Super gruselig“, schreibt ein Nutzer bei Twitter, „jemand sollte die Polizei verständigen.“

Hinter den beiden Royals im Berliner Wachsfigurenkabinett steckten Schauspieler, auch der Babybauch war natürlich eine Attrappe. Dass die beiden Live-Wachsfiguren ins Repertoire aufgenommen wurden, war laut Nina Zerbe, Sprecherin des Museums, ein ausdrücklicher Publikumswunsch, wie die B.Z. berichtete.

Das habe auch mit dem Brexit zu tun. „Die Leute wollen was Positives sehen, sie wollen schöne Geschichten und vielleicht ist ein schwangeres royales Paar tatsächlich die schönere Nachricht zu Weihnachten als der drohende Brexit und all die Katastrophen die wirtschaftlich damit einhergehen“, so die Museumssprecherin.

Von RND/jra