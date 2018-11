Bedburg-Hau

In einer Psychiatrie in Bedburg-Hau am Niederrhein hat es am Sonntag einen Großeinsatz der Polizei gegeben. Nach ersten Ermittlungen hatten mehrere Patienten versucht, auszubrechen. „Es handelt sich dabei nur um Männer“, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. „Alle von ihnen sind verurteilte Straftäter.“

Offensichtlich hätten die Patienten der LVR-Klinik Bedburg-Hau einen Fluchtplan gehabt. „Auch von Fluchtwerkzeug war die Rede“, erläuterte der Sprecher. Die Ermittlungen dazu dauerten am Montag noch an - die Ermittler wollten nun mit den Vernehmungen starten.

Tumult in der Psychiatrie, Mitarbeiter zogen sich zurück

Die Vorbereitungen für den Ausbruchsversuch waren bereits am Samstag in den späten Abendstunden von den Mitarbeitern der Klinik entdeckt worden sein. In der Folge sollte es am Sonntag mindestens eine Verlegung geben. Als Reaktion darauf habe es dann tumultartige Szenen gegeben. Die Polizei sei daraufhin mit einer „Vielzahl von Kräften“ angerückt. Sie habe auch Unterstützung von Spezialkräften erhalten. Die Beamten hätten ein Gebäude umstellt.

Die Polizei nahm dann mit den Personen im Gebäude Kontakt auf. Diese hätten aufgegeben. Nach rund sechs Stunden sei der Einsatz beendet gewesen. Nähere Angaben zu dem oder den potenziellen Ausbrechern machte die Polizei zunächst nicht. Auch der Fluchtgrund sei bislang völlig unklar. Der Klinikbetrieb gehe nun weiter.

Auch Straftäter in der Psychiatrie

Die LVR-Klinik Bedburg-Hau ist nach Darstellung ihrer Homepage eine der größten Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen zur Behandlung psychisch erkrankter Menschen. In der Klinik würden auch Patienten untergebracht, die eine Straftat begangen haben, zu dieser Zeit jedoch seelisch schwer krank und deshalb vermindert schuldfähig oder schuldunfähig seien.

Von RND/dpa