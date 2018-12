Mengershausen

Kurioser Unfall auf einer Raststätte in Niedersachsen: Gegen 12 Uhr ist am Donnerstag ein Mercedes mit hoher Geschwindigkeit in ein Gebäude gekracht, wie das „Göttinger Tageblatt“ berichtet. Die beiden männlichen Insassen kamen mit leichten Verletzungen davon.

Nach Polizeiangaben war der „hochmotorisierte“ Wagen „mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit“ von der Nordfahrbahn der A 7 auf die Tank- und Rastanlage geraten. Dort, so die Polizei, überfuhr er ein Hochbord, prallte gegen Entlüftungsrohre der Erdtanks und „bohrte sich regelrecht in einen als Ergänzungs-WC genutzten Containeranbau“.

Explosionsgefahr auf der Raststätte

Die beiden Insassen erlitten leichte Verletzungen, ein zufälliger WC-Nutzer kam mit dem Schrecken davon. Aufgrund des beschädigten Entlüftungsrohres kann eine Explosionsgefahr nicht ganz ausgeschlossen werden.

Der Wagen ist nach ersten Erkenntnissen zwischen zwei Zapfsäulen durchgefahren und dann in das Toilettenhaus gekracht. „So etwas habe ich noch nie gesehen“, sagte Martin Willing, Gemeindebrandmeister in Rosdorf. Die Feuerwehren aus Mengerhausen und Rosdorf sind im Einsatz. Der Tankstellenbereich ist zurzeit noch gesperrt.

Von RND/ GT