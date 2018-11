Mettingen

Bei einem Großbrand bei einem Schweinezüchter im Münsterland sind rund 1700 Tiere in den Flammen verendet. Es entstand Millionenschaden, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Das Feuer brach in den frühen Morgenstunden in einer großen Scheune aus und griff auf insgesamt vier Ställe über.

Rund 100 Löschkräfte machten sich in der Dunkelheit auf den Weg nach Mettingen - eine Gemeinde an der Grenze zu Niedersachsen. „Die Feuerwehr hat hier wohl noch bis in die Mittagsstunden zu tun“, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Brand sei aber unter Kontrolle. Es sei niemand verletzt worden.

Wie es zu dem Brand kam, war bis zum Mittag noch unklar. Zunächst war die Polizei von deutlich mehr toten Tieren ausgegangen.

