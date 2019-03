Berlin

Im Sommer wird in den USA „50 Jahre Woodstock“ gefeiert – Popsängerin Miley Cyrus („Wrecking Ball“) scheint sich ganz besonders auf ihren Headliner-Auftritt bei der Jubiläumsveranstaltung des legendären Festivals zu freuen. Frei nach dem Hippie-Motto „Love & Peace“ postete die 26-Jährige am Dienstag (Ortszeit) ein Foto, auf dem sie mit gelb-kariertem Sonnenhut und ansonsten unbekleidet auf einem Liegestuhl posiert. Darunter die Zeile: „Die Festival-Saison hat begonnen.“

Sie sei bereit für die Party, schrieb Cyrus, die einst als „Hannah Montana“ ein braves Image hatte. Unter ein weiteres Foto, auf dem sie auf der überlebensgroßen Nachbildung eines Hahns sitzt, setzte sie die Worte „Woodstock, ich komme!“.

Ebenfalls am Dienstag wurde das Line-Up des Festivals bekanntgegeben. Weitere Headliner der Jubiläumsfeier im Bundesstaat New York sind Jay-Z, Dead & Company, The Killers und Chance the Rapper. Gitarrist Carlos Santana soll 50 Jahre später noch einmal auf der Bühne eines Woodstock-Festivals stehen.

Von RND/dpa