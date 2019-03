Jakarta

Bei einer Sturzflut in der indonesischen Provinz Papua sind nach Angaben der Polizei mindestens 73 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 74 weitere wurden verletzt, wie ein Katastrophenschutz-Sprecher am Sonntag mitteilte. Nach heftigem Regen seien am Samstag mehrere Dörfer in der Region der Provinzhauptstadt Jayapura von den Wassermassen überschwemmt worden. Die Polizei sprach auch von Erdrutschen. Ein Sprecher der Behörden hat laut „Spiegel Online“ mitgeteilt, dass die örtlichen Behörden bereits früher vor Überflutungsgefahren gewarnt worden seien. Der Grund: Durch die Abholzung der angrenzenden Berge würde der Regen nicht abfließen können. Das genaue Ausmaß der Schäden war zunächst unklar.

Von Oktober bis April ist in Indonesien Regenzeit. Laut der Behörden soll das Hochwasser zwar langsam zurückgehen, allerdings hätten die Helfer noch nicht Zugang zum gesamten Katastrophengebiet.

Von RND/dpa/goe