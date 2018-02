Mindestens eine Tote bei Zugunfall in Österreich

Niklasdorf. Bei der Kollision zweier Züge in Österreich ist am Montag mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Eine Frau sei ihren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit. Laut Polizei wurden darüber hinaus 22 Insassen, darunter drei Kinder, leicht verletzt. Der EuroCity von Graz nach Saarbrücken war am Mittag bei Niklasdorf in der Steiermark seitlich gegen einen Nahverkehrszug geprallt. Die Ursache dieser sogenannten Flankenkollision war zunächst unklar.

Laut Auskunft der Rettungskräfte wurde bei der #Zugkollision in Niklasdorf eine Person tödlich verletzt. Die Identität des Opfers ist derzeit noch ungeklärt. — Polizei Steiermark (@PolizeiStmk) February 12, 2018

Von dpa/RND