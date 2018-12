Bangkok

Die „Miss Universe“ kommt in diesem Jahr aus den Philippinen. Die 24-jährige Catriona Gray setze sich bei dem Schönheitswettbewerb in Bangkok gegen Rivalinnen aus 93 anderen Ländern durch. Platz zwei ging im Finale vom Montag an die Südafrikanerin Tamaryn Green, auf dem dritten Rang landete Sthefany Gutierrez aus Venezuela.

Gray löst die letztjährige Siegerin Demi-Leigh Nel-Peters aus Südafrika als „Miss Universe“ ab. Das Motto der nunmehr 67. Ausgabe der Show war „Ermächtigte Frauen“, in der Jury saßen sieben Frauen, darunter ehemalige Schönheitsköniginnen, Geschäftsfrauen und eine Modedesignerin.

Im Vorfeld war auch die Spanierin Angela Ponce als Mitfavoritin gehandelt worden – sie trat als erste Transfrau bei der Wahl zur „Miss Universe“ an. Am Ende schaffte es die 28-Jährige nicht in die Top Ten.

Von RND/AP/dpa