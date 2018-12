Plauen

Die frisch gekürte Miss 50plus, Evelyn Reißmann, sieht sich als Botschafterin für die Generation über 50. „Ich merke einen Wandel in der Gesellschaft. Viele Frauen in meinem Alter fühlen sich noch attraktiv und sind beispielsweise in der Werbung vertreten“, sagte die 52-Jährige aus Plauen (Sachsen).

Derzeit sei sie auf der Suche nach einer geeigneten Model-Agentur. Nebenberuflich könne sie sich Jobs in der Werbung und auf dem Laufsteg vorstellen. Hauptberuflich arbeitet die Sächsin in der Versicherungs- und Finanzbranche.

Seit ihrer Wahl vor einem Monat im niedersächsischen Bad Zwischenahn bekomme sie über den Onlinedienst Instagram viele Zuschriften von Frauen, die von ihr gern Schönheitstipps haben wollen.

