Neun Jahre lang war sie als Jasmin Flemming ein fester Bestandteil der RTL-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ). Am Freitag war nun letzter Drehtag für die Schauspielerin Janina Uhse in der Potsdamer „GZSZ“-Kulisse, wie RTL mitteilte. Die 27-jährige Dithmarscherin will sich neuen Aufgaben widmen.