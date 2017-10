Mit drei Richtigen zum Millionär

Mannheim. Dank einer Sonderauslosung ist ein Lottospieler aus Mannheim mit einem simplen „Dreier“ zum Millionär geworden. Wie Baden-Württembergs Lottozentrale am Montag in Stuttgart mitteilte, profitierte der Glückspilz von einer Sonderauslosung, an der alle Spielscheine mit drei Richtigen von den Ziehungen am vergangenen Mittwoch und Samstag teilnahmen – insgesamt 175.363. Den Angaben zufolge wurden damit in diesem Jahr im Südwesten bislang 14 Millionengewinne ausgeschüttet. Bei Sonderverlosungen werden immer wieder nicht abgeholte Gewinne ausgespielt.

Noch mehr Glück hatte ein Lottospieler aus Brandenburg, der mit einem Spieleinsatz von 20 Euro satte 13 Millionen Euro gewann. Bundesweit als Einziger tippte er für die Samstagauslosung auf die richtige Zahlenkombination und hatte auch noch die richtige Superzahl, wie die Land Brandenburg Lotto GmbH am Montag mitteilte.

Von dpa/RND