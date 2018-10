Kerpen

Die Hüllen dürfen fallen, die Bäume aber nicht: Im Kampf um den Hambacher Wald bekommen die Aktivisten ungewöhnliche Unterstützung – von einer Reihe deutscher Erotik-Darstellerinnen. Unter dem Hashtag #mehrholzvordenhütten posten die bei Instagram freizügige Fotos, ihre Botschaft: Der Hambacher Wald muss erhalten bleiben.

Erotikstar Mary Haze erklärt die Aktion auf ihrer Instagram-Seite: „Ich liebe es, draußen in der Natur zu sein! Daher liegt es mir auch besonders am Herzen, diese im guten Zustand zu erhalten!“, schreibt sie zu einem Foto, das sie spärlich bekleidet in einem Wald zeigt. Ihre Follower ruft sie auf, eine der Petitionen zu unterzeichnen, um die Rodung des Hambacher Waldes zu stoppen. „Ist jetzt mal etwas anderes, aber das Thema ist mir persönlich einfach wichtig!“

Andere Erwachsenenfilm-Darstellerinnen äußern sich ganz ähnlich: „Da ich vom Land komme und nicht nur die Natur, sondern auch Tiere liebe, finde ich es ganz besonders traurig, dass ein Stück Natur verschwindet und somit für die Tiere ihr Zuhause“, schreibt HannaSecret unter ein freizügiges Foto in freier Natur.

Die Darstellerin Gymbunny wendet sich ebenfalls an ihre Follower: „Im Internet gibt es viele Aktionen zu dem Thema und vllt haben ein paar von euch auch Lust zu helfen.“

Ins Leben gerufen haben soll die Aktion das Erotik-Model Mara Martinez: „Für mich ist es selbstverständlich, mich für die Natur einzusetzen! Denn ohne Natur... ohne Wald kein Leben! Gebt auch ihr eure Stimme ab, gegen die Ausbeutung der Natur!“ Dazu postete sie einen Link zu einer Petition für den Erhalt des Hambacher Waldes – und natürlich ein freizügiges Foto mit dem Hashtag #mehrholzvordenhütten.

Von RND