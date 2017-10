Mittermeier kotzt sich auf Facebook aus

Heidelberg. Autsch, Michael Mittermeier hat auf seiner Facebook-Seite sehr deutliche Worte für Vandalen gefunden. „Arschlochkind“ zum Beispiel. Oder auch „kleiner mieser Feigling“. Der Grund für den Verbal-Ausraster: Unbekannte haben eine Seite seines Tour-Autos zerkratzt, als er für eine Show in Heidelberg war.

Ob Mittermeier die Sachbeschädigung zur Anzeige gebracht hat, ist nicht bekannt. Der Comedy-Star setzt auf Karma.

Eventuell ist der 51-Jährige an der ärgerlichen Tatsachen nicht gänzlich unschuldig. Wie er ebenfalls auf seiner Facebook-Seite schrieb, habe er mit seinem „Dieselmonster“ den Radweg blockiert. „Ich vergaß, dass ich in Fahrrad-Fetisch-City bin“, schreibt er weiter in dem Post.

Mittermeier kündigt an trotzdem wieder zu kommen, schließlich sei der Auftritt an sich ja schon toll gewesen.

Seine Fans schlagen sich auf die Seite des Künstlers, obwohl einige den Ton nicht angemessen finden. Andere sehen bei der Sache zwei „Arschlochkinder“: den Verursacher und Mittermeier selbst.

Von far/RND