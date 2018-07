Amsterdam

Moderatorin Linda de Mol (53) war ein Mal verheiratet, hat zwei Kinder und ist seit mittlerweile sieben Jahren mit Musiker Jeroen Rietbergen (47) liiert. Nun gibt sie in ihrer Zeitschrift „Linda“ zu: „Ich bin fremd gegangen.“ Mit wem und wann, will sie nicht verraten: ,,Wenn ich den Namen des Mannes enthüllen würde, wären die Puppen hier am tanzen“, schreibt sie. „Aber andererseits bin ich froh, dass ich es einmal gemacht habe. Ich weiß jetzt, wie es ist.“ Ihre Erkenntnis: „Am besten ist, man beginnt damit erst gar nicht.“

Von HH/RND