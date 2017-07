Podgorica. Das Innenministerium bat nach einem Bericht des staatlichen Fernsehens um Unterstützung der EU. Aus der am stärksten betroffenen Region mussten zuvor mindestens 100 Touristen in Sicherheit gebracht werden.

Das Feuer auf der Halbinsel Lustica habe sich in der Nähe von Häusern und Campingplätzen weiter ausgebreitet, erklärten die Rettungsdienste. Die Marine habe die Evakuierung des Gebiets unterstützt. Heftiger Wind behinderte die Löscharbeiten. „Das Feuer hat sich über die Straße ausbreitet, ein ganzer Hügel brennt“, sagte ein Vertreter der Rettungskräfte im staatlichen Fernsehen. „Es ist unmöglich, bei diesem Wind das Feuer vollständig zu löschen.“

In Kroatien weiter nördlich war die Feuerwehr ebenfalls gegen zahlreiche Brände entlang der Küste im Einsatz. Mindestens 120 Hektar Kiefernwald und Buschwerk wurden nach Angaben der Behörden bereits vernichtet. Mehrere Häuser wurden zerstört. Auch in der Umgebung von Srinjina nahe Split mussten Touristen ihre Unterkünfte verlassen. In dem Gebiet fiel einem Fernsehbericht zufolge der Strom aus. Auch in Kroatien erschwerte der Wind die Löscharbeiten.

Von RND/dpa