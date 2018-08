Hannover

Ein 24-jähriger Mann aus Hannover ist am Montag in Wiesbaden festgenommen worden. Zielfahnder der Polizei waren ihm eine Woche lang auf der Spur. Der junge Mann steht im Verdacht, im Verlauf einer Gartenparty in Ledeburg einen 42-Jährigen mit einer Schere lebensgefährlich verletzt zu haben. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

Die beiden Kontrahenten hatten am 6. August gemeinsam mit drei weiteren Männern und zwei Frauen in einem Kleingarten der Kolonie Tannenkamp gefeiert. Dabei floss reichlich Alkohol. Im Verlauf der Gartenparty gerieten die beiden Deutschen immer wieder in Streit. Der Grund dafür ist bislang unklar.

Gegen 19 Uhr eskalierte die Auseinandersetzung. Der 24-Jährige soll zu einer Schere gegriffen und sie dem 42-Jährigen in die Brust gestochen haben. Der Angegriffene kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik. Sein Zustand ist inzwischen stabil. Der mutmaßliche Täter flüchtete mit seiner Begleiterin zur Haltestelle Mecklenheider Straße und fuhr von dort mit einer Stadtbahn stadteinwärts.

Die Fahndung nach dem 24-Jährigen führte eine Woche später zum Erfolg. Es verdichteten sich die Hinweise, dass der Gesuchte sich in Wiesbaden aufhalten könnte. Zielfahnder der Polizei aus Hannover und deren Kollegen vom Landeskriminalamt Hessen nahmen den Mann dort gegen 18.30 Uhr fest. Er soll noch heute einem Richter vorgeführt werden.

Von Tobias Morchner