Der Moderatorin Dunja Hayali („ZDF Morgenmagazin“, „Sportstudio“) wurde in Berlin das Motorrad gestohlen. Um die Maschine wieder zu bekommen, wandte sie sich jetzt an ihre Facebook-Fans.

In dem sozialen Netzwerk postete Hayali am Dienstag ein Foto von sich auf dem Motorrad. Dazu schrieb sie: „liebe follower, etwas ungewöhnlich, aber warum nicht: mir wurde mein mopped (b-se-674) in berlin-kreuzberg geklaut. xt 250. sehr alt, sehr geliebt...“ Dazu postete sie einen weinende Smiley. Ihre Hoffnung ist, dass einer ihrer immerhin knapp 250.000 Follower Hinweise auf den Verbleib geben kann: „wer es sieht, bitte melden! danke!“

